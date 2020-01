The first action of the day is complete on Day Four at 2020 PDC UK Q-School in Wigan with the likes of Jim Williams, Keane Barry and Paul Nicholson all through to keep their hopes alive.

Williams averaged 88 in a 5-0 win over Matthew Barnfather. For Barry it was a steady 90 average in a whitewash win also over John Davey.

Nicholson who heads into today needing points is heading towards those rounds, he eased past Jamie Cassidy with an 88 average.

Despite that it was the end of the road for some players. Fallon Sherrock being one of them who lost a high quality game to Shane McGuirk, a former Development Tour winner.

Mikuru Suzuki also will not claim a Tour Card. As won’t Jarred Cole who got so close yesterday but lost early on today to end his hopes.

Click here for more information on this year’s record breaking Q-School.

Last 512

Daniel Ayres 5 | 4 Mark Dudbridge

Mark Lawrence 5 | 4 Aled Goode

Mick Todd 5 | 2 Ian Plumb

Coby Jones-Swanson 5 | 0 Samuel Wilson

Wayne Jones 5 | 4 Yuki Yamada

Ian Greenaway 5 | 0 Taro Momma

Edward Hayward (Stafford) 5 | 3 Connor Arberry

Simon Preston 5 | 2 Josh Habgood

Michael Flynn 5 | 1 Steven Morrison

Daniel Cox 5 | 2 Richard Baillie

Ian Mcfarlane 5 | 4 Rachel Brooks

Terry Nash 5 | 0 Nigel Russell

Nathan Rafferty 5 | 3 Mikuru Suzuki

Francis Carragher 5 | 2 John Kippen

Gordon Mathers 5 | 0 Chris Craven

Grant Whittaker 5 | 2 Ricky King

Alex Ball 5 | 3 David Murphy

Terry Roach 5 | 2 Keith Geraghty

Brandon Jones 5 | 2 Jack Vincent

Tony Wood 5 | 0 Dean Jones

Jason Cullen 5 | 4 Stuart Dutton

Thomas Lovely 5 | 3 Kevin McKinney

Paul Nicholson 5 | 0 Jamie Cassidy

Stuart Davies 5 | 0 Shaun Fox

John Costigan 5 | 2 James Kempster

Aiden Cope 5 | 3 Jordan Lister

Lisa Ashton 5 | 3 Martin Thomas

Justin Smith 5 | 3 Evander Stevenson

Mikey Rees 5 | 1 Wayne France

Scott Williams 5 | 1 Gavin Smith

Adrian Devine 5 | 1 Ashley Holgate

Ryan Harrington 5 | 0 Danny Penney

Chris Mathews 5 | 4 Chris Lacey

Martyn Turner 5 | 3 Ray Marshall

Curtis Reeves 5 | 4 David Nicholson

Andrew Gilding 5 | 0 Craig Baxter

Nathan Treadgold 5 | 1 Paul Jenkinson

Matthew Finch 5 | 2 Mario Portela

Cameron Doyle – | – Kasumi Sato

David Ladley 5 | 0 Andrew Glover

Dave Askew 5 | 0 Robert Turpin

Shane McGuirk 5 | 3 Fallon Sherrock

Aden Kirk 5 | 1 Cornelius Brouder

Ian Lever 5 | 3 Nick Jennings

Simon Tate 5 | 2 David Calvert

Alexander Morrison 5 | 3 Russell Murphy

John O’Shea 5 | 1 Shane Byrne

Luke Yates 5 | 1 James Clifton

Philip Wathen 5 | 3 Tony Procter

Brad Phillips 5 | 2 Michael Baker

Alan Norris 5 | 3 Darron Brown

Gary Court 5 | 4 Dale Everett

Chris Quantock 5 | 3 Eikichi Nakanishi

Shaun Matthews 5 | 0 Rory Hunt

Chris White 5 | 2 Matthew J Smith

Adam Mould 5 | 3 Thomas Gregory

Ian Withers 5 | 0 Kieran Evans

Dean Forde 5 | 4 Jon Jukes

Dafydd Edwards 5 | 2 Luke Tucker

Mike Gillet 5 | 2 David Adshead

Steve Haggerty 5 | 4 James Duncan

Darren Johnson 5 | 4 Ryan Murray

Mark Grimes 5 | 2 Jake Carter

Jason Murphy 5 | 2 Robert Comben

Robert Rickwood 5 | 3 Darren Weaver

Ryan Palmer 5 | 0 Ben Chance

Carl Hamilton 5 | 4 Andy Hamilton

James Richardson 5 | 0 Conor Hurley

George Cressey 5 | 0 Allen Baldock

Shaun Griffiths 5 | 1 Tim Owen

Lester Thompson 5 | 1 Billy Gallie

Lewis Pride 5 | 3 Brian Hallas

Steven Beasley 5 | 4 Tom Baughan

Kevin Lane 5 | 3 Gary Robson

Peter Jacques 5 | 0 Keith Carter

David Edwards 5 | 1 Sean Ewing

Stephen Burton 5 | 3 Shaun Rutter

Mark Barilli 5 | 4 Coni Singh Nagi

Jamie Kelling 5 | 1 Steven Atkin

David Taylor 5 | 2 Michael Howard

Mark Frost 5 | 2 Andrew Davidson

Terry Creed 5 | 0 Brian Hudson

Nathan Burdett 5 | 2 Luke Smith

Darren Penhall 5 | 3 Ewan Hyslop

John Part 5 | 1 Ross Rimmer

Peter Mitchell 5 | 1 Stu Wilson

Richard Langlois 5 | 3 James Young

Aaron Argyle 5 | 2 Nathan Boon

Darryl Fitton 5 | 4 Mark Graham

Peter Manley 5 | 4 Phillip Goodwin

John Guy 5 | 0 Aaron Stevens

Jamie Clark 5 | 0 Robert Collins

Scott Marsh 5 | 2 Kevin McDine

Jim Williams 5 | 0 Matthew Barnfather

James Hubbard 5 | 0 Tony Clark

Lee Evans 5 | 4 Jamie Atkins

Nick Kenny 5 | 0 Jason Wilson

Martin Atkins (Wigan) 5 | 0 Stephen Williams

Joshua Lowthorpe 5 | 3 Derek Coulson

William Burness 5 | 1 Darrell Hodgson

Kevin Garcia 5 | 4 Geoffrey Murray

Carl Batchelor 5 | 3 Ian Jopling

Tony Richardson 5 | 0 Brian Whybrow

Joshua Richardson 5 | 0 Nathan Richards

Dave Prins 5 | 1 Stephen Colbourne

Christopher Paul Jones 5 | 3 Mark Hickey

Stephen Harradine 5 | 1 Robert Rees

Matthew Dennant 5 | 2 Paul Phillips

David Walker 5 | 1 Ryan Burns

Lee Harris 5 | 0 Ben Quenby

Martin O’Boyle 5 | 2 Martin Biggs

Kevin Dowling 5 | 1 Ben West

Lee Smith 5 | 2 Dom Taylor

Peter Hudson 5 | 3 Tom Lonsdale

Tony Newell 5 | 2 Jonathan Wynn

Mark Wilson 5 | 1 Liam Mitchell

Podge Balfe 5 | 3 Andy Neocleous

Joshua Howarth 5 | 2 Ben Huntington

Perry Davenport 5 | 2 Jason Delahunty

Paul Brown 5 | 0 Lee Gregory

Graham Hall 5 | 3 Glenn Fitzpatrick

Wes Newton 5 | 0 Ray Campbell

Ross Twell 5 | 0 Jack Bannister

Darren Armstrong 5 | 4 Ben Davies (Crewe)

Daniel O’Donnell 5 | 1 Richard Beck

Alan Tabern 5 | 0 Michael Van Der Mescht

Cavan Phillips 5 | 3 Jarred Cole

David Green 5 | 0 Jason Fathers

Wayne Harrison 5 | 4 Michael Meaney

Christopher Bent 5 | 3 Chas Barstow

Jake Jones 5 | 2 Ricky Clarke

Lee Whitworth 5 | 0 Keith Wong

Colin Littlecott 5 | 2 Matthew Pink

Stuart White 5 | 1 Paul Clarke

Daniel Lee 5 | 1 Philip Borthwick

Andrew Foster 5 | 3 Darren Davies

A.J. Urmston-Toft 5 | 4 Martin Atkins (Leeds)

Robert Stansbury 5 | 0 Aaron Dyte

Robert Modra 5 | 4 William Cook

Mark Venables 5 | 3 Steven Harbert

Kelvin Hart 5 | 4 Richie Walsh

Kevin Burness 5 | 4 Harry Robinson

Jamie Robinson 5 | 2 Deta Hedman

John Bowles 5 | 3 Eddie Lovely

Brian Woods 5 | 3 Prakash Jiwa

Lewis Williams 5 | 0 Martyn Fowler

Adam Wood 5 | 2 Marcus Hawkins

Arron Monk 5 | 3 Gary Mawson

Andrew Forman 5 | 4 Daniel Nicholls

Martin Edwards 5 | 3 James Thompson

Gary Eastwood 5 | 0 Danny Haygreen

Tom Clarke 5 | 4 David Blyth

Keane Barry 5 | 0 John Davey

Robert Owen 5 | 3 Nicky Denoon

Kyle McKinstry 5 | 2 Paul Holloway

Andy Jenkins 5 | 2 James Lawson

Stephen McDermott 5 | 1 Rohit Rabadia

Scott Darbyshire 5 | 2 Chris Pick

Ryan Hogarth 5 | 1 William Thexton

Daniel Lauby 5 | 0 Keith Slocombe

Connor Scutt 5 | 0 Paul Williams

Martin Allerton 5 | 3 Ryan Craddock

Anthony Brown 5 | 1 John Power

Richard Hosey 5 | 1 Suzanne Smith

Darryl Pilgrim 5 | 4 Sean Adams

William Borland 5 | 0 John Crossley

Jack Main 5 | 1 Greg Ritchie

Diogo Portela 5 | 0 Patrick Quinn

Damon Heta 5 | 1 Cameron Anderson

Matt Padgett 5 | 1 Terry Temple

Lee Cocks 5 | 3 Scott Walters

Frankie Ansell 5 | 3 Beau Greaves

Scott Waites 5 | 3 Sean Ryan

Paul Rowley 5 | 2 Michael Mccloskey

David Neads 5 | 2 Adam Fairns

Darren Latham 5 | 1 Josie Paterson

Jason Askew 5 | 1 Scott Ridler

Michael Poole 5 | 4 Corey Burton

James Hurrell 5 | 3 Dan Read

Stephen Jones 5 | 4 Mark Farmer

Darren Herewini 5 | 0 Donal Balfe

Dylan Duo 5 | 2 Kirsty Hutchinson

Robbie Green 5 | 3 Lorraine Winstanley

Ryan Hope 5 | 1 Cameron Menzies

Curtis Hammond 5 | 3 Adam Huckvale

Scott Mitchell 5 | 1 Tom Dawson

Adam Hunt 5 | 2 Derek Lumley

Dean Reynolds 5 | 1 Stuart Monaghan

David Carr 5 | 3 David Evans

Sandy Morrison 5 | 3 James Woodhouse

Shaun Carroll 5 | 1 Shaun Thompson

Jack Dickinson 5 | 2 Ryan Groves

Scott Hope 5 | 2 John Brown

John Court 5 | 4 Michael Adamson

Joseph Heywood 5 | 0 Corrine Hammond

Ryan Furness 5 | 3 Adam Jenkinson

Niall Culleton 5 | 1 Ben Cheeseman

David Airey 5 | 1 Dave Redding

Leonard Gates 5 | 4 Chuck Puleo

Rhys Griffin 5 | 2 Dennis Smith

Max Baulcomb 5 | 1 Alex Long

Kevin Thomas 5 | 0 Simon Woolgar

William O’Toole 5 | 2 Casey Gallagher

Darren Beveridge 5 | 1 Matthew Shaw

Stephen Gallimore 5 | 1 Rob Hewson

Jacob Gwynne 5 | 4 Paul Dulson

Luke Getty 5 | 3 Stuart Walker

Samuel Ridgway 5 | 1 Derek Williams

Mark Turner 5 | 2 Alan Byrne

Richie Burnett 5 | 2 Daniel Faulkner

Jamie Caven 5 | 1 Craig Searle

Rhys Hayden 5 | 4 Tony O’Shea

Andrew Mitchell 5 | 1 Stuart Harding

Tags: 2020 Q-School

Author: Samuel Gill